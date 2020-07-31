Украинцев напугали рекордным количеством госпитализаций больных COVID-19. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141862-ukraincev-napugali-rekordnym-kolichestvom-gospitalizaciy-bolnyh-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус продолжает распространяться в Украине. За минувшие сутки, 30 июля, госпитализировали 261 человек, заболевших коронавирусом. Все госпитализированные находятся в среднем или тяжелом состоянии.

Это очередной рекорд госпитализаций среди больных. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 июля.

Пациентов с легкой формой заболевания, не имеющих риска осложнений, а также пациентов, которые выздоравливают и уже не нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей, рекомендуется лечить амбулаторно.

Амбулаторное лечение строго запрещено в случае, если пациент находится в группе риска по развитию осложнений или имеет симптомы, характеризующие средне-тяжелое и тяжелое течение.

К таким симптомам относятся:

удушье;

затрудненное дыхание;

увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы;

кровохаркание;

желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);

изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

Напомним, ранее мы сообщали, что тесты на коронавирус безвозмездно будут делать пациентам, которым необходима операция или госпитализация. Проверка таких пациентов на инфицирование коронавирусом обязательна.