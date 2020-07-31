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Ракурс
Украинцев напугали рекордным количеством госпитализаций больных COVID-19. Фото: Pixabay

Украинцев напугали рекордным количеством госпитализаций больных COVID-19

31 июл 2020, 11:16
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Коронавирус продолжает распространяться в Украине. За минувшие сутки, 30 июля, госпитализировали 261 человек, заболевших коронавирусом. Все госпитализированные находятся в среднем или тяжелом состоянии.

Это очередной рекорд госпитализаций среди больных. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 июля.

Пациентов с легкой формой заболевания, не имеющих риска осложнений, а также пациентов, которые выздоравливают и уже не нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей, рекомендуется лечить амбулаторно.

Амбулаторное лечение строго запрещено в случае, если пациент находится в группе риска по развитию осложнений или имеет симптомы, характеризующие средне-тяжелое и тяжелое течение.


К таким симптомам относятся:

  • удушье;
  • затрудненное дыхание;
  • увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы;
  • кровохаркание;
  • желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);
  • изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

Напомним, ранее мы сообщали, что тесты на коронавирус безвозмездно будут делать пациентам, которым необходима операция или госпитализация. Проверка таких пациентов на инфицирование коронавирусом обязательна.

Источник: Ракурс


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