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Ракурс
Жахлива ДТП забрала життя вісьмох осіб у Криму. Фото: Експрес газета

Жахлива ДТП забрала життя вісьмох осіб у Криму — фото і відео аварії

31 лип 2020, 11:11
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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 31 липня, у Криму на автодорозі «Таврида». Поблизу села Русаківка Білогірського району близько 6.40 мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який прямував із Білогірська до Сімферополя, зіткнувся із вантажівкою. У момент аварії у мікроавтобусі перебували 15 осіб, восьмеро із яких загинули, у тому числі і водій.

В аварії постраждали десятеро осіб. Чотирьох постраждалих доставили до лікарні. Серед госпіталізованих вагітна 18-річна дівчина. Двох постраждалих оперують, ще двоє перебувають під наглядом лікарів, повідомляє ТАСС.

Жахлива ДТП забрала життя вісьмох осіб у Криму. Фото: interfax-russia.ruСеред загиблих 17-річний хлопець. В автобусі також перебували двоє дітей, вони не постраждали. Дітей забрав батько.

Жахлива ДТП забрала життя вісьмох осіб у Криму. Фото: interfax-russia.ru

Жахлива ДТП забрала життя вісьмох осіб у Криму. Фото: interfax-russia.ru

За попередніми даними, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом. У момент ДТП водій мікроавтобуса був тверезий, але не дотримувався режиму праці і відпочинку.


Як раніше писав «Ракурс», на трасі Одеса-Рені поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області сталася ДТП. У результаті аварії загинули шестеро людей. Ще трьох постраждалих госпіталізовано.


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