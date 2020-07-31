Результати 11-годинних переговорів з Іраном назвало МЗС — авіакатастрофа МАУ

https://racurs.ua/ua/n141860-rezultaty-11-godynnyh-peregovoriv-z-iranom-schodo-katastrofy-mau-nazvalo-mzs.html

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Авіакатастрофу МАУ в Тегерані обговорювали Україна та представники інших держав ввечері 30 липня. Результати переговорів з Іраном сьогодні під час онлайн-брифінгу озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, вчорашні переговори з іранською стороною щодо розслідування авіакатастрофи пасажирського літака МАУ тривали 11 годин.

Перемовини тривали 11 годин. Ми відзначаємо налаштованість на розв’язання проблем, з якою прибула делегація Ірану. Міжнародні делегації вчора (30 липня — ред.) пройшлися про всьому спектру питань щодо розслідування збиття літака МАУ, — зауважив Кулеба 31 липня.

Очільник зовнішньополітичного відомства України також озвучив три головні результати вчорашніх переговорів з Іраном. Зокрема:

Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин авіакатастрофи МАУ та притягнення до відповідальності винних у трагедії.

Процес нарешті започатковано, — коментар Кулеби.

Іран погодився виконати усі свої зобов’язання, згідно з міжнародними конвенціями в сфері авіації, які ратифіковані ісламською республікою.

Ми можемо переходити до конструктивної роботи, — додав Кулеба.

Міжнародна група домовилася з Іраном, як структурувати подальший процес перемовин: говоритимуть слідчі, говоритимуть експерти з авіації, говоритимуть юристи.

Це робиться для того, щоб визначити всі нюанси і всі обставини трагедії та на основі отриманих даних оцінити суми компенсації… Сума не береться з неба, не береться з голови… Наразі цифр немає, — зазначив Кулеба.

Глава МЗС також додав, що в переговорному процесі з Іраном Україна виступає рушійною силою.

Ми ведемо переговори від усіх постраждалих країн… Ми налаштовані на конструктивну роботу з іранською стороною. Якщо ми побачимо, що процес іде не туди, затягується — ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити справедливість і компенсації жертвам. Але переговори — в пріоритеті… Іран зараз йде на конструктив… Ми будемо жорсткими, але конструктивними, — резюмував дипломат.



Нагадаємо, рейс PS752 МАУ зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана вранці 8 січня. Тоді загинуло 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня, після трьох днів суперечливих заяв, визнали, що український Boeing був збитий «випадково, внаслідок людської помилки». Літак нібито пролітав поруч із військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за «ворожу ціль», а саме — за крилату ракету США. У той час системи ППО Ірану були приведені у повну бойову готовність через напружені відносини з Вашингтоном.