О чем договорились с Ираном, рассказал МИД — авиакатастрофа МАУ

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Авиакатастрофу МАУ в Тегеране обсуждали Украина и представители других стран вечером 30 ибля. Результаты переговоров с Ираном сегодня, 31 июля, во время онлайн-брифинга озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, вчерашние переговоры с иранской стороной о расследовании авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ длились 11 часов.

Переговоры длились 11 часов. Мы отмечаем настрой на решение проблем, с которым прибыла делегация Ирана. Международные делегации вчера (30 июля — ред.) прошлись по всему спектру вопросов о расследовании сбития самолета МАУ, — отметил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также озвучил три главных результата вчерашних переговоров с Ираном:

Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств авиакатастрофы МАУ и привлечению к ответственности виновных в трагедии.

Процесс наконец-то стартовал, — комментарий Кулебы.

Иран согласился выполнить все свои обязательства в соответствии с международными конвенциями в области авиации, которые ратифицированы исламской республикой.

Мы можем переходить к конструктивной работе, — отметил Кулеба.

Международная группа договорилась с Ираном о структуризации дальнейшего процесса переговоров: будут говорить следователи, эксперты по авиации, юристы.

Это делается для того, чтобы определить все нюансы и все обстоятельства трагедии и на основе полученных данных оценить суммы компенсации… Сумма не берется с неба, не берется из головы… Сейчас цифр нет, — отметил Кулеба.

Глава МИД также добавил, что в переговорном процессе с Ираном Украина выступает движущей силой.

Мы ведем переговоры от имени всех пострадавших стран… Мы настроены на конструктивную работу с иранской стороной. Если мы увидим, что процесс идет не туда, затягивается — мы приложим все усилия, чтобы обеспечить справедливость и компенсации жертвам. Но переговоры — в приоритете… Иран сейчас идет на конструктив… Мы будем жесткими, но конструктивными, — резюмировал дипломат.

Напомним, рейс PS752 МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Тогда погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января, после трех дней противоречивых заявлений, признали, что украинский Boeing был сбит «случайно, в результате человеческой ошибки». Самолет якобы пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «враждебную цель», а именно — крылатую ракету США. В то время системы ПВО Ирана были приведены в полную боевую готовность из-за напряженных отношений с Вашингтоном.