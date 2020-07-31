Жуткое ДТП забрало жизни восьми человек в Крыму. Фото: Экспресс газета

https://racurs.ua/n141861-jutkoe-dtp-zabralo-jizni-vosmi-chelovek-v-krymu-foto-i-video-avarii.html

Ракурс

Смертельное ДТП, дорожно-транспортное происшествие, произошло сегодня, 31 июля, в Крыму на автодороге «Таврида». Вблизи села Русаковка Белогорского района около 6.40 микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который следовал из Белогорска в Симферополь, столкнулся с грузовиком. В момент аварии в микроавтобусе находились 15 человек, восемь из которых погибли, в том числе и водитель.

В аварии пострадали десять человек. Четверых пострадавших доставили в больницу. Среди госпитализированных беременная 18-летняя девушка. Двух пострадавших оперируют, еще двое находятся под присмотром врачей, сообщает ТАСС.

Среди погибших 17-летний парень. В автобусе также находились двое детей, они не пострадали. Детей забрал отец.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем. В момент ДТП водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

Как ранее писал «Ракурс», на трассе Одесса-Рени вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло ДТП. В результате аварии погибли шесть человек. Еще трое пострадавших госпитализированы.