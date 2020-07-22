“Нормальна інфляція” має бути учетверо вищою, аніж зараз — глава Мінекономіки

https://racurs.ua/ua/n141460-normalna-inflyaciya-maie-buty-uchetvero-vyschou-anij-zaraz-glava-minekonomiky.html

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Нормальна інфляція для України має бути на рівні 8−9%. таку думку висловив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Думаю, всі погодяться, що інфляція 1,7−2% - навіть НБУ не буде сперечатися — у наших умовах частково не відповідає реальній ситуації. Я вважаю, що інфляція має бути вища, ніж в країнах Євросоюзу, — заявив Петрашко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Разом з тим, на думку чиновника, інфляція має бути у контрольованих межах.

Моє бачення — для України нормальна інфляція має бути 8−9%. У НБУ таргетування було 5−6%. Але зараз немає й цього показника, — зауважив міністр.

Окрім цього, Петрашко назвав неадекватною ставку кредитування для бізнесу у 14−16% при 2% інфляції.

Я не бачу проблеми у тому, що облікова ставка буде нижче інфляції. Зі мною багато дискутують… Коли інфляція у нас зараз 2%, а ставка кредитування для нормального бізнесу 14−16%, то це неадекватно. І це вже навіть після наших численних дискусій, — зазначив чиновник.

Нагадаємо, нещодавно в Мінекономіки зазначили, що темпи зростання цін в Україні прискоряться через емісію гривні. На динаміку інфляції до кінця 2020 року впливатиме посилення ролі кредитного каналу емісії, оскільки влада планує здійснити додатковий випуск грошей задля підтримки бізнесу в рамках антикризових заходів.