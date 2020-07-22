В Україні тимчасово призупинять реєстраційні роботи, фото: 0522.ua

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Ракурс

Фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та юридичних осіб в Україні тимчасово не реєструватимуть у першій половині серпня через проведення робіт із запуску нового ЄДР (Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Також не відбуватимуться інші реєстраційні дії, такі як зміна директора, внесення змін до зареєстрованих даних тощо. Міністр фінансів Денис Малюська повідомив про це у своєму Фейсбуці.

Реєстрацію ФОПів призупинять через проведення з 7 по 16 серпня перенесення даних зі старого реєстру до нового. Протягом цього часу доступ реєстраторів до ЄДР буде відсутнім.

Тому документи на реєстрацію не прийматимуться з 00.00 5 серпня.

Документи, подані до цього часу повинні бути опрацьовані до 18-ї години 7 серпня, — зазначив Малюська.

Тож у Мінфіні закликають планувати проведення реєстраційних дій так, щоб здійснити їх до 5 серпня або вже після 16 серпня.

Міністр зазначив, що дата 16 серпня взята із запасом, новий реєстр спробують запустити якомога швидше.

Протягом періоду перенесення даних Антирейдерська колегія продовжуватиме працювати, матиме доступ до ЄДР та зможе оперативно реагувати на потенційні рейдерські атаки, — наголосив Малюська.

Нагадаємо, у Мінфіні нещодавно спрогнозували, яким буде курс гривні до долара до кінця 2020 року.