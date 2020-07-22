В Украине приостановят регистрационные работы, фото: 0522.ua

https://racurs.ua/n141459-flp-v-ukraine-vremenno-perestanut-registrirovat-detali.html

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Физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц в Украине временно не будут регистрировать в первой половине августа из-за проведения работ по запуску нового ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований).

Также не будут проходить другие регистрационные действия, такие как смена директора, внесение изменений в зарегистрированных данных и тому подобное. Министр финансов Денис Малюська сообщил об этом в своем Фейсбуке.

Регистрацию ФЛП приостановят из-за проведения с 7 по 16 августа переноса данных со старого реестра в новый. В течение этого времени доступ регистраторов в ЕГР будет отсутствовать.

Поэтому документы на регистрацию не принимаются с 00.00 5 августа.

Документы, представленные до этого времени, должны быть проработаны до 18 часа 7 августа, — отметил Малюська.

Поэтому в Минфине призывают планировать проведение регистрационных действий так, чтобы осуществить их до 5 августа или уже после 16 августа.

Министр отметил, что дата 16 августа взята с запасом, новый реестр попытаются запустить как можно быстрее.

В течение периода переноса данных Антирейдерская коллегия продолжит работать, будет иметь доступ к ЕГР и сможет оперативно реагировать на потенциальные рейдерские атаки, — отметил Малюська.

Напомним, в Минфине недавно спрогнозировали, каким будет курс гривны к доллару до конца 2020 года.