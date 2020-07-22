«Нормальная инфляция» должна быть в четыре раза выше, чем сейчас — глава Минэкономики

https://racurs.ua/n141460-normalnaya-inflyaciya-doljna-byt-v-chetyre-raza-vyshe-chem-seychas-glava-minekonomiki.html

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Нормальная инфляция для Украины должна быть на уровне 8−9%. Такое мнение высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Думаю, все согласятся, что инфляция 1,7−2% — даже НБУ не будет спорить — в наших условиях частично не соответствует реальной ситуации. Я считаю, что инфляция должна быть выше, чем в странах Евросоюза, — заявил Петрашко в интервью «РБК-Украина».

Вместе с тем, по мнению чиновника, инфляция должна находиться в контролируемых пределах.

Мое видение — для Украины нормальная инфляция должна быть 8−9%. В НБУ таргетирование было 5−6%. Но сейчас нет и этого показателя, — отметил министр.

Кроме этого, Петрашко назвал неадекватной ставку кредитования для бизнеса в 14−16% при 2% инфляции.

Я не вижу проблемы в том, что учетная ставка будет ниже инфляции. Со мной много дискутируют… Когда инфляция у нас сейчас 2%, а ставка кредитования для нормального бизнеса 14−16%, то это неадекватно. И это уже даже после наших многочисленных дискуссий, — отметил чиновник.

Напомним, недавно в Минэкономики отметили, что темпы роста цен в Украине ускорятся из-за эмиссии гривны. На динамику инфляции до конца 2020 года будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии, поскольку власть планирует осуществить дополнительный выпуск денег для поддержки бизнеса в рамках антикризисных мер.