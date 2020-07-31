На які компроміси з Росією готова йти Україна, розповів Кравчук

Леонід Кравчук. Фото: Остров

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Війна на Донбасі може завершитися лише за допомогою двох компромісів з Росією, вважає глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

Про надання особливого статусу регіону не йдеться. Про це він розповів в інтерв’ю «Суспільному».

За словами Кравчука, він не розуміє, що таке «особливий статус Донбасу», але позитивно сприймає «особливу систему управління» в цих регіонах. На його думку, це і є компромісне рішення — не статус, а управління.

Глава делегації зазначив, що ці компроміси не стосуються суверенітету України та в жодному разі не будуть його порушувати. Однак із наданням особливого статусу ситуація зовсім інакша — це впливає на цілісність України, вважає Кравчук.

Він заявив, що Донбас після отримання «особливого статусу» може перетвориться на окрему державу зі своїми політичними повноваженнями. На його думку, Україна може дійти до того, що на Донбасі буде можливою своя поліція, свої внутрішні силові структури та свої прикордонники та військові. На його думку, такий «компроміс» суперечить тому, що Донбас — це територія України.



Також він вважає, що варто запровадити вільну економічну зону на Донбасі. На його думку, це дозволить швидко відновити життя у регіоні та дати людям шанс працювати та заробляти.

30 липня президент Володимир Зеленський призначив екс-президента України Леоніда Кравчука головою української делегації в ТКГ замість другого президента Леоніда Кучми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Леонід Кравчук розповів, що готовий йти на компроміс у переговорах щодо Донбасу, та поділився тим, які завдання йому дав президент у складі ТКГ.