Crew Dragon возвращается на Землю. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n141924-crew-dragon-otstykovalsya-ot-mks-i-vozvraschaetsya-na-zemlu-translyaciya.html

Ракурс

Crew Dragon, космический корабль компании Илона Маска SpaceX, в автоматическом режиме в 2.35 отстыковался от Международной космической станции.

Аппарат уже возвращается на Землю, на борту находятся два астронавта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Боб Бенкен и Даг Херли. Прямую трансляцию возвращения корабля проводит NASA.

Ожидается, что путь к Земле займет 19 часов. Сегодня, в 21.42 корабль должен приводниться в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года.

Напомним, 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon.

На борт Международной космической станции экипаж попал 31 мая в 17.29 по киевскому времени. Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли должны были провести на МКС от 30 до 119 суток.

Таким образом, впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе». Правительству США удалось неплохо сэкономить — стоимость отправки одного астронавта на станцию SpaceX оценила в 50 млн долл. В то же время стоимость аналогичной услуги в «Роскосмосе» стоит аж 90 млн долл.