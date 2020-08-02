Crew Dragon повертається на Землю. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n141924-crew-dragon-vidstykuvavsya-vid-mks-ta-povertaietsya-na-zemlu-translyaciya.html

Ракурс

Crew Dragon, космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX, в автоматичному режимі о 2.35 відстикувався від Міжнародної космічної станції.

Апарат вже повертається на Землю, на борту перебувають два астронавти Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США Боб Бенкен і Даг Херлі. Пряму трансляцію повернення корабля проводить NASA.

Очікується, що шлях до Землі займе 19 годин. Сьогодні, о 21.42 корабель повинен приземлитись в Мексиканській затоці біля узбережжя штату Флорида. Це стане першим приводненням американського пілотованого корабля з 1975 року.

Нагадаємо, 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon.

На борт Міжнародної космічної станції екіпаж потрапив 31 травня о 17.29 за київським часом. Астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі повинні були провести на МКС від 30 до 119 діб.

Таким чином вперше з 2011 року космонавти NASA полетіли на міжнародну космічну станцію на кораблі США, а не на російському «Союзі». Уряду США вдалося непогано зекономити — вартість відправки одного астронавта на станцію SpaceX оцінила в 50 млн дол. Водночас вартість аналогічної послуги у «Роскосмосі» коштує аж 90 млн дол.