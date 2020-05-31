Астронавти космічного корабля Crew Dragon вже на борту МКС. Фото: ruexpert.org

https://racurs.ua/ua/n139046-astronavty-kosmichnogo-korablya-crew-dragon-vje-na-bortu-mks-video.html

Ракурс

Запуск Crew Dragon, космічного корабля компанії SpaceX, завершився успішно. Корабель без проблем провів стикування із Міжнародною космічною станцією, а тепер астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі зійшли на борт МКС.

Процес переходу астронавтів на МКС транслювало агентство NASA в YouTube.

У NASA повідомили, що астронавти Бенкен і Херлі офіційно стали частиною екіпажу МКС. Не обійшлося без конфузу. Підчас переходу з корабля на МКС Херлі вдарився головою. На трансляції видно, що астронавт постійно потирає місце удару.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск у Twitter привітав астронавтів із переходом на МКС.

Це перший випадок, коли американські астронавти потрапили на МКС за допомогою корабля комерційної компанії. На станції Бенкен і Херлі проведуть від 30 до 119 діб.

Як раніше писав «Ракурс», із моменту запуску корабля Crew Dragon до його стикування із МКС пройшло майже 19 годин.