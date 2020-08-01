Александр Лукашенко, фото: «КП в Украине»

https://racurs.ua/n141923-zaderjannye-v-belarusi-naemniki-byli-lish-pervoy-gruppoy-lukashenko.html

Ракурс

Российские наемники, задержанные в Беларуси 29 июля, были лишь первой группой из тех, кто должен был прибыть в Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об этом сегодня во время встречи с руководителями правоохранительных органов страны, сообщает агентство БЕЛТА.

Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня, — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что появление на территории Беларуси российских военнослужащих, бывших или действующих, должно всегда согласовываться соответствующими ведомствами обоих государств.

Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала, — отметил президент Беларуси.

Всем 33 задержанным наемникам уже избраны меры пресечения. Их поместили под стражу, сообщил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

По словам чиновника, сейчас идет активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси (подготовка к массовым беспорядкам).

Носкевич отметил, что задержанные во время допросов дают противоречивые показания о причинах причин своего прибытия в Беларусь. Так, менее половины из них утверждают, что планировали лететь в Стамбул через Минск. Остальные как финальные точки своего маршрута называют другие страны, но не Турцию.

Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии, — отметил Носкевич.

Напомним, ряд задержанных в Беларуси наемники фигурируют в черном списке украинского портала «Миротворец» как участники военного конфликта на Донбассе.