Олександр Лукашенко, фото: «КП в Україні»

https://racurs.ua/ua/n141923-zatrymani-u-bilorusi-naymancyam-buly-lyshe-pershou-grupou-lukashenko.html

Ракурс

Російські найманці, затримані у Білорусі 29 липня, були лише першою групою з тих, хто мав прибути до Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про це сьогодні під час зустрічі з керівниками правоохоронних органів країни, повідомляє агентство БЕЛТА.

Я так розумію, це тільки перша група з 180 або 200 осіб, яка планувалася до перекидання в Білорусь. І до того ж, коли я це говорю (я прочитав доповідь), це точні дані сьогодні, — зазначив Лукашенко.

Він наголосив, що поява на території Білорусі російських військовослужбовців, колишніх чи чинних, завжди має узгоджуватися відповідними відомствами обох держав.

Жодних дозволів ніхто не давав. Більш того, у нас викликають серйозні сьогодні підозри ті цілі, які собі група намічала, — наголосив президент Білорусі.

Усім 33 затриманим найманцям вже обрані запобіжні заходи. Їх помістили під варту, повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич.

За словами чиновника, наразі триває активна фаза розслідування кримінальної справи, відкритої за ст. 13 і ч. 2 ст. 293 Кримінального кодексу Білорусі (підготовка до масових заворушень).

Носкевич зазначив, що затримані під час допитів дають суперечливі свідчення щодо причин причин свого прибуття до Білорусі. Так, менше половини з них стверджують, що планували летіти до Стамбулу через Мінськ. Решта як фінальні точки свого маршруту називають інші країни, але не Туреччину.

Що стосується тих, які нібито летіли до Туреччини, у них точно так само різні цілі потрапляння в цю країну. Хтось летів засмагати, відпочивати, хтось нібито охороняти якісь об'єкти, а хтось оглянути собор Святої Софії, — зазначив Носкевич.

Нагадаємо, низка затриманих у Білорусі найманців фігурують у чорному списку українського порталу «Миротворець» як учасники військового конфлікту на Донбасі.