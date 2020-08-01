У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n141922-skilky-tryvatyme-epidemiya-koronavirusu-ocinyly-u-vooz.html

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 триватиме ще довго.

Ситуація з цією хворобою у світі досі є загрозливою. Про це йдеться в опублікованому сьогодні, 1 серпня, прес-релізі Надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), засідання якого відбулося 31 липня.

Оскільки пандемія коронавірусу буде довготривалою, у ВООЗ наголошують на необхідності посилити глобальні зусилля, спрямовані на боротьбу з цією хворобою.

Крім того, країнам світу рекомендується застосовувати пропорційні заходи щодо поїздок, ґрунтуючись на оцінці ризиків, і регулярно переглядати ці заходи.

Багато країн вважали, що вони подолали найгірше, але зараз борються з новими спалахами, — наголосив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, наслідки епідемії відчуватимуться протягом наступних десятиліть.

Наступну оцінку ситуації з пандемією коронавірусу Надзвичайний комітет ВООЗ надасть під час засідання, котре відбудеться, як очікується, через три місяці.

Нагадаємо, у Берліні сьогодні відбувся мітинг проти карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією COVID-19.