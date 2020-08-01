Причини збільшення випадків зараження коронавірусом назвали в МОЗ. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n141906-prychyny-zbilshennya-vypadkiv-zarajennya-koronavirusom-nazvaly-v-moz.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не бажає відступати і кількість нових випадків інфікування чотири дні поспіль перевищує 1 тис. осіб. Про причини погіршення коронавірусної статистики розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що існують дві основні причини того, що останніми днями в країні збільшилася кількість хворих.

Головною причиною погіршення епідеміологічної ситуації є ослаблення карантинних обмежень. На думку деяких громадян, пом’якшення обмежень означає повну відмову від засобів індивідуального захисту. Але коронавірус показав, що нехтування карантинними правилами загрожує серйозними наслідками.

Крім того, Ляшко зазначив, що останнім часом в Україні істотно збільшилася кількість проведених тестів. За його словами, Україна із 8 по 27 липня перебувала на своєрідному «плато» у співвідношенні виявлених випадків і проведених тестів.

Зараз кількість проведених тестів зросла і відповідно зросла кількість підтверджених випадків зараження.

Також Ляшко зазначив, що за останні два дні фіксується збільшення до 8% кількості підтверджених випадків у відношенні до кількості проведених тестів.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу в Україні зафіксовано 1 тис. 172 нових випадки інфікування коронавірусом. Наразі в Україні на коронавірус хворіють 30 тис. 39 осіб.