Причины роста случаев заражения коронавирусом назвали в Минздраве. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n141906-prichiny-rosta-sluchaev-zarajeniya-koronavirusom-nazvali-v-minzdrave.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не желает отступать и количество новых случаев инфицирования четыре дня подряд превышает 1 тыс. человек. О причинах ухудшающейся коронавирусной статистики рассказали в Министерстве здравоохранения.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что существуют две основные причины того, что в последние дни в стране увеличилось число больных.

Главной причиной ухудшения эпидемиологической ситуации является ослабление карантинных ограничений. По мнению некоторых граждан, смягчение ограничений означает полный отказ от средств индивидуальной защиты. Но коронавирус показал, что пренебрежение карантинными правилами чревато последствиями.

Кроме того, Ляшко отметил, что в последнее время в Украине существенно увеличилось количество проводимых тестов. По его словам, Украина с 8 по 27 июля находилась на своеобразном «плато» в соотношении выявленных случаев и проведенных тестов.

Сейчас количество проводимых тестов выросло и соответственно возросло количество подтвержденных случаев заражения.

Также Ляшко отметил, что в последние два дня фиксируется увеличение до 8% количества подтвержденных случаев по отношению к количеству тестов.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Украине зафиксированы 1 тыс. 172 новых случая инфицирования коронавирусом. На сегодняшний день в Украине коронавирусом болеют 30 тыс. 39 человек.