Более 1 тыс. новых больных COVID-19 в Украине фиксируется четвертые сутки подряд

Более 1 тыс. новых больных COVID-19 в Украине фиксируется четвертые сутки подрядhttps://racurs.ua/n141902-bolee-1-tys-novyh-bolnyh-covid-19-v-ukraine-fiksiruetsya-chetvertye-sutki-podryad.htmlРакурс
Коронавирусом в Украине за последние сутки заразились 1 тыс. 172 человека. Таким образом, четвертые сутки подряд в стране фиксируется более 1 тыс. новых больных.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
С начала эпидемии в Украине подтверждены 71 тыс. 56 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки 556 украинцев излечились от болезни, а с начала эпидемии выздоровели 39 тыс. 308 пациентов.
Коронавирус за последние сутки унес жизни 16 человек, а с начала эпидемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 тыс. 709 человек.
На сегодняшний день в Украине COVID-19 болеют 30 тыс. 39 пациентов.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили в:
- Львовской области — 145случаев;
- Ивано-Франковской области — 123 случая;
- Киеве — 101 случай.
Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки по состоянию на 31 июля в Украине подтвердили 1 тыс. 90 новых случаев заражения коронавирусом.