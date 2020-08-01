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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Более 1 тыс. новых больных COVID-19 в Украине фиксируется четвертые сутки подряд

1 авг 2020, 09:42
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Коронавирусом в Украине за последние сутки заразились 1 тыс. 172 человека. Таким образом, четвертые сутки подряд в стране фиксируется более 1 тыс. новых больных.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии в Украине подтверждены 71 тыс. 56 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки 556 украинцев излечились от болезни, а с начала эпидемии выздоровели 39 тыс. 308 пациентов.

Коронавирус за последние сутки унес жизни 16 человек, а с начала эпидемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 тыс. 709 человек.

На сегодняшний день в Украине COVID-19 болеют 30 тыс. 39 пациентов.

Коронавирус в Украине. Фото: СНБО


Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили в:

  • Львовской области — 145случаев;
  • Ивано-Франковской области — 123 случая;
  • Киеве — 101 случай.

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки по состоянию на 31 июля в Украине подтвердили 1 тыс. 90 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: Ракурс


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