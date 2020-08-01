Цены на газ для населения в Украине стали рыночными. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n141901-ceny-na-gaz-dlya-naseleniya-v-ukraine-stali-rynochnymi.html

Ракурс

Цены на газ в Украине с 1 августа стали рыночными. Действие публичных специальных обязательств (ПСО), которые были возложены правительством на «Нафтогаз», завершилось и потребители получат возможность выбрать пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).

О нововведениях на газовом рынке сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Глава компании Андрей Колболев отметил, что «Нафтогаз» выполнил обязанности по обеспечению населения газом во время действия режима ПСО. При этом «Нафтогаз» хочет оставаться поставщиком природного газа для внутреннего рынка.

Коболев заявил, что компания готова предложить достаточные объемы газа отечественного и импортного происхождения для нужд украинцев.

«Нафтогаз» предлагает компаниям, осуществляющим поставки газа, сформировать необходимый ресурс природного газа для поставок населению. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным определением цены по формуле, которая будет известна до конца месяца поставки.

Цена по годовым контрактам будет определяться на основании котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты.

Кроме того, в ближайшее время «Нафтогаз» планирует презентовать новую линейку продуктов для всех участников украинского газового рынка. В рамках этих предложений компании смогут формировать ресурс на разные периоды и под разные условия.

Как ранее писал «Ракурс», Коболев заявлял, что тенденция к снижению цены на газ может сохраниться на протяжении нескольких месяцев. Если мировые цены на нефть и газ продолжат снижаться, то и для украинских потребителей цена на газ также будет снижаться.