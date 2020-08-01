Ціни на газ для населення в Україні стали ринковими. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n141901-ciny-na-gaz-dlya-naselennya-v-ukrayini-staly-rynkovymy.html

Ракурс

Ціни на газ в Україні з 1 серпня стали ринковими. Дія публічних спеціальних зобов’язань (ПСО), які були покладені урядом на «Нафтогаз», завершилася і споживачі отримають можливість вибрати пакет поставки природного газу (ціна, обсяги, період).

Про нововведення на газовому ринку повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Голова компанії Андрій Колболєв зазначив, що «Нафтогаз» виконав зобов’язання із забезпечення населення газом під час дії режиму ПСО. При цьому «Нафтогаз» хоче залишатися постачальником природного газу для внутрішнього ринку.

Коболєв заявив, що компанія готова запропонувати достатні обсяги газу вітчизняного та імпортного походження для потреб українців.

«Нафтогаз» пропонує компаніям, що здійснюють поставки газу, сформувати необхідний ресурс природного газу для поставок населенню. Компанія пропонує укласти річний контракт на поставку газу із щомісячним визначенням ціни за формулою, яка буде відома до кінця місяця поставки.

Ціна за річними контрактами буде визначатися на підставі котирувань міжнародних газових хабів, поточного ринкового спреду, а також умов оплати.

Крім того, найближчим часом «Нафтогаз» планує презентувати нову лінійку продуктів для усіх учасників українського газового ринку. У рамках цих пропозицій компанії зможуть формувати ресурс на різні періоди і під різні умови.

Як раніше писав «Ракурс», Коболєв заявляв, що тенденція до зниження ціни на газ може зберегтися протягом декількох місяців. Якщо світові ціни на нафту і газ продовжать знижуватися, то і для українських споживачів ціна на газ також буде знижуватися.