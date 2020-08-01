Полтавського терориста ліквідовано. Фото: Полтавщина

https://racurs.ua/ua/n141900-poltavskogo-terorysta-likvidovano-geraschenko.html

Ракурс

Полтавського терориста Романа Скрипника було ліквідовано прицільним пострілом, який здійснив співробітник спецпідрозділу КОРД. Вночі 1 серпня, близько 2.00, капітан поліції під час проведення розшукових заходів виявив втікача в одному з нежитлових будинків на околиці селища Опішня Зіньківського району Полтавської області.

Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв капітана поліції у заручники. Капітан мав при собі табельну зброю, тому з метою затримання зловмисника було прийнято рішення про проведення операції «Грім», повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зловмисник був ліквідований прицільним пострілом, а у заручника було три секунди, щоб відскочити з місця вибуху гранати. Капітан поліції, якого утримував у якості заручника Скрипник, залишився живим і неушкодженим.

Геращенко зазначив, що у Скрипника була можливість добровільно здатися поліції. Терорист провів би багато років за ґратами, але залишився б живим. Але Скрипник обрав інший шлях, який привів до загибелі.

Як раніше писав «Ракурс», у МВС заявляли, що полтавський терорист не зможе сховатися і «буде бігати, як загнаний вовк». У поліції були переконані, що Скрипник здасться владі або покінчить життя самогубством.