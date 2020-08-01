Полтавский террорист ликвидирован. Фото: Полтавщина

https://racurs.ua/n141900-poltavskiy-terrorist-likvidirovan-geraschenko.html

Ракурс

Полтавский террорист Роман Скрипник был ликвидирован прицельным выстрелом, который произвел сотрудник спецподразделения КОРД. Ночью 1 августа, около 2.00, капитан полиции во время проведения розыскных мероприятий обнаружил беглеца в одном из нежилых домов на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Скрипник, угрожая гранатой, взял капитана полиции в заложники. Капитан имел при себе табельное оружие, поэтому с целью задержания злоумышленника было принято решение о проведении операции «Гром», сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Злоумышленник был ликвидирован прицельным выстрелом, а у заложника было три секунды, чтобы отскочить с места взрыва гранаты. Капитан полиции, которого удерживал в качестве заложника Скрипник, остался живым и невредимым.

Геращенко отметил, что у Скрипника была возможность добровольно сдаться полиции. Террорист провел бы много лет за решеткой, но остался бы живым. Но Скрипник избрал другой путь, который привел кгибели.

Как ранее писал «Ракурс», в МВД заявляли, что полтавский террорист не сможет скрыться и «будет бегать, как загнанный волк». В полиции были убеждены, что Скрипник сдастся властям или покончит жизнь самоубийством.