День инкассатора отмечают 1 августа. Фото:

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1 августа в Украине отмечают профессиональный праздник инкассаторов. Этот праздник был учрежден в 1939 году в честь открытия подразделения инкассации при Государственном банке СССР.

Православная церковь 1 августа чтит память преподобной Макрини Каппадокийской, которая жила в IV веке и дала обет безбрачия, приняла монашеский постриг и поселилась на берегу реки Ирис. К ней и ее матери впоследствии стали приходить женщины, которые хотели посвятить свою жизнь служению. Когда она заболела, то не допускала к себе врачей, а доверилась Богу. Позже она поправилась, а Всевышний наградил ее за силу веры даром вызывать дождь.

По народному календарю, 1 августа — праздник Макрины или Мокрины. Обычно в этот день шли дожди и было прохладно. Если день выдавался погожим и ясным, то женщины обычно проводили специальные обряды, чтобы призвать дождь. Для этого искали девушку, которая родилась 1 августа, называли ее Мокриной, одевали в красивый наряд и давали ей колосья ржи и пшеницы. Избранная должна была отнести колосья к реке, чтобы та передала влагу небесную.

Если этот день выдавался дождливым, то девушке, рожденной 1 августа, нельзя было выходить на улицу, иначе в этом случае ливень зальет всю землю.

Народные приметы на 1 августа:

Дождь на Мокринин день идет — посев зимних хлебов будет удачным;

Дождливая погода предвещает осень с большим количеством осадков;

Звезды падают на Мокринин день — скоро придут сильные ветры;

Говорят, что на Мокриду оводы последний раз кусаются.

День ангела 1 августа отмечают Варлам, Григорий, Дмитрий, Евгения, Ефросинья, Мокрина, Митрофан, Паисий, Роман, Серафим, Степан и Тихон.

В мире 1 августа отмечают День независимости Республики Бенин, День основания Швейцарской Конфедерации, Всемирный день скаутской платки, День Йоркшира в Англии, День торта с малиновым кремом в США.

Напомним, 30 июля в мире отмечали Международный день дружбы, праздник был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 3 мая 2011 года.