День інкасатора відзначають 1 серпня. Фото:

https://racurs.ua/ua/n141899-1-serpnya-svyato-mokryny-ta-den-inkasatora.html

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1 серпня в Україні відзначають професійне свято інкасаторів. Цей свято було засноване в 1939 році на честь відкриття підрозділу інкасації при Державному банку СРСР.

Православна церква 1 серпня вшановує пам’ять преподобної Макрини Каппадокійської, яка жила у IV столітті, дала обітницю безшлюбності, прийняла чернечий постриг і оселилася на березі річки Ірис. До неї та її матері згодом стали приходити жінки, які хотіли присвятити своє життя служінню. Коли вона захворіла, то не допускала до себе лікарів, а довірилася Богу. Пізніше вона видужала, а Всевишній нагородив її за силу віри даром викликати дощ.

За народним календарем, 1 серпня — свято Макрини або Мокрини. Зазвичай у цей день йшли дощі й було прохолодно. Якщо день видавався погожим і ясним, то жінки зазвичай проводили спеціальні обряди, щоб закликати дощ. Для цього шукали дівчину, яка народилася 1 серпня, називали її Мокриною, одягали в гарне вбрання та давали їй колосся жита та пшениці. Обрана повинна була віднести колосся до річки, щоб та передала вологу небесну.

Якщо ж цей день видавався дощовим, то дівчині, народженій 1 серпня, не можна було виходити на вулицю, інакше в цьому випадку злива заллє всю землю.

Народні прикмети на 1 серпня:

Дощ на Мокринин день йде — посів зимових хлібів буде вдалим;

Дощова погода віщує осінь з великою кількістю опадів;

Зірки падають на Макринин день — скоро прийдуть сильні вітри;

Кажуть, що на Макриду оводи останній раз кусаються.

День ангела 1 серпня відзначають Варлам, Григорій, Дмитро, Євгенія, Єфросинія, Мокрина, Митрофан, Паїсій, Роман, Серафим, Степан та Тихін.

У світі 1 серпня відзначають День незалежності Республіки Бенін, День заснування Швейцарської Конфедерації, Всесвітній день скаутської хустки, День Йоркшира в Англії, День торта з малиновим кремом в США.

Нагадаємо, 30 липня у світі відзначали Міжнародний день дружби, свято було встановлене резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 3 травня 2011 року.