Терорист Максим Кривош. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n141898-luckyy-teroryst-ogolosyv-goloduvannya-stala-vidoma-prychyna.html

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Максим Кривош, терорист, який 21 липня захопив автобус із пасажирами в центрі Луцька, оголосив голодування в слідчому ізоляторі.

Голодувати зловмисник почав у четвер, 30 липня. Таким чином Кривош протестує проти тримання його в СІЗО. Арештанту не подобається, що тюремники щоразу одягають на нього кайданки, коли випускають із камери. Про це заявив його адвокат Сергій Тиможинський, повідомляє «ВолиньPost».

Захисник зазначив, що перші три дні перебування у слідчому ізоляторі спецзасобів до його клієнта не застосовували. Тепер же ж їх одягають щоразу, коли випускають із камери. Кривош не в захваті, що його утримують вже як засудженого, а не як ув’язненого. Натомість поки немає рішення суду, яким би він був визнаний злочинцем.

Також адвокат стверджує, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених під час затримання речей.

Водночас у прес-службі обласної прокуратури заявляють, що не надходило жодних скарг від Кривоша на режим чи умови тримання.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що терорист Максим Кривош відмовляється пояснювати слідчим мотиви свого вчинку, тому правоохоронці вирішили вивчити його книгу «Філософія злочинця». Кілька примірників книги слідчі знайшли під час обшуків за місцем проживання Плохого та передали на лінгвістичну експертизу.