Террорист Максим Кривош. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n141898-luckiy-terrorist-obyavil-golodovku-stala-izvestna-prichina.html

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Максим Кривош, террорист, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре Луцка, объявил голодовку в следственном изоляторе.

Голодать злоумышленник начал в четверг, 30 июля. Таким образом Кривош протестует против содержания его в СИЗО. Арестанту не нравится, что тюремщики каждый раз одевают на него наручники, когда выпускают из камеры. Об этом заявил его адвокат Сергей Тиможинський, сообщает «ВолиньPost».

Защитник отметил, что первые три дня пребывания в следственном изоляторе спецсредств к его клиенту не применяли. Теперь же их одевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Кривош не в восторге, что его удерживают уже как осужденного, а не как заключенного. Пока нет решения суда, которым бы он был признан преступником.

Также адвокат утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

В пресс-службе областной прокуратуры заявляют, что не поступало никаких жалоб от Кривоша на режим или условия содержания.

Напомним, в СБУ заявили, что террорист Максим Кривош отказывается объяснять следователям мотивы своего поступка, поэтому правоохранители решили изучить его книгу «Философия преступника». Несколько экземпляров книги следователи нашли во время обысков по месту жительства Плохого и передали на лингвистическую экспертизу.