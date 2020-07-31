Как расследуют дело луцкого террориста, рассказали в СБУ

Максим Кривош. Фото: Главпост

https://racurs.ua/n141872-kak-rassleduut-delo-luckogo-terrorista-rasskazali-v-sbu.html

Ракурс

Теракт в Луцке по захвату автобуса с заложниками вызвал большой резонанс в обществе. Сам террорист Максим Кривош отказывается объяснять следователям мотивы своего поступка, поэтому правоохранители решили изучить его книгу «Философия преступника». Несколько экземпляров книги были найдены во время обысков по месту жительства Кривоша и переданы на лингвистическую экспертизу.

Следствие надеется, что экспертиза книги поможет понять мотивы, которые заставили террориста захватить автобус с заложниками, заявил во время брифинга начальник следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Волынской области Александр Хитрик.

Хитрик сообщил, что заявления Кривоша во время суда о том, что захват автобуса был лишь началом, подлежат тщательной проверке. Правоохранители уже опросили более 50 человек и провели ряд следственных мероприятий.

Кроме того, следствие обязательно установит, в каком состоянии находился террорист во время совершения преступления. Хитрик также добавил, что заложники не подтверждают факта, что якобы Кривош им заплатил. Однако установлено, что террорист передал водителю автобуса пачку сувенирных купюр.

Начальник отдела прокуратуры Волынской области Вадим Старчук уточнил, что Кривошу объявлено подозрение в совершении теракта, захвате и удержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Также Старчук добавил, что уголовное производство по факту теракта находится на особом контроле Волынской прокуратуры и Офиса генпрокурора.

Как ранее писал «Ракурс», замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что луцкий террорист действовал «очень грамотно», захватив автобус со шторками. Кривош рассадил заложников вдоль окон, а сам не показывался, поэтому снайпер не мог его «снять».