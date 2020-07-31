Як розслідують справу луцького терориста, розповіли в СБУ

Максим Кривош. Фото: Главпост

https://racurs.ua/ua/n141872-yak-rozsliduut-spravu-luckogo-terorysta-rozpovily-v-sbu.html

Ракурс

Теракт у Луцьку із захоплення автобуса із заручниками викликав великий резонанс у суспільстві. Сам терорист Максим Кривош відмовляється пояснювати слідчим мотиви свого вчинку, тому правоохоронці вирішили вивчити його книгу «Філософія злочинця». Кілька примірників книги було знайдено під час обшуків за місцем проживання Кривоша та передано на лінгвістичну експертизу.

Слідство сподівається, що експертиза книги допоможе зрозуміти мотиви, які змусили терориста захопити автобус із заручниками, заявив під час брифінгу начальник слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області Олександр Хитрик.

Хитрик повідомив, що заяви Кривоша під час суду про те, що захоплення автобуса було лише початком, підлягають ретельній перевірці. Правоохоронці вже опитали понад 50 осіб та провели низку слідчих заходів.

Крім того, слідство обов’язково встановить, у якому стані перебував терорист під час вчинення злочину. Хитрик також додав, що заручники не підтверджують факту, що нібито Кривош їм заплатив. Однак встановлено, що терорист передав водієві автобуса пачку сувенірних купюр.

Начальник відділу прокуратури Волинської області Вадим Старчук уточнив, що Кривошу оголошено підозру у скоєнні теракту, захопленні та утриманні осіб у якості заручників із загрозою знищення людей, зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин.

Також Старчук додав, що кримінальне провадження за фактом теракту перебуває на особливому контролі Волинської прокуратури та Офісу генпрокурора.

Як раніше писав «Ракурс», заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що луцький терорист діяв «дуже грамотно», захопивши автобус зі шторками. Кривош розсадив заручників уздовж вікон, а сам не показувався, тому снайпер не міг його «зняти».