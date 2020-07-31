13 прокурорів заявили “про зайнятість” за півгодини до суду над Кузьменко — адвокат — справа Шеремета

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У справі про вбивство Павла Шеремета 31 липня мало відбутися засідання суду з розгляду апеляційної скарги адвокатів Юлії Кузьменко. Однак це засідання вже вдруге не відбулося у зв’язку з неявкою прокурорів.

Це 13 прокурорів по справі Шеремета. Це ті, хто сьогодні за півгодини до засідання в Апеляційному суді Києва написали заяву, що вони зайняті в іншому процесі і не можуть з’явитися. Вони просто не прийшли на засідання, де Юлі мали переглянути запобіжний захід з тримання під вартою на будь-який інший, — написав у Фейсбук адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.

За його словами, завдяки таким діям працівників Офісу прокурора Кузьменко ще щонайменше до 11 серпня перебуватиме за ґратами.

Моє ставлення до цих… Ви розумієте. Вони просто ніхто. Пил. Вони не знають, що таке честь мундиру, — обурився захисник Кузьменко.

Розгляд апеляційної скарги обвинуваченої у вбивстві журналіста перенесено на 11 серпня, 11.30.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року о 7.45 на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка підірвали автомобіль із журналістом Павлом Шереметом. На місці вибуху знайшли частини з протипіхотної міни МОН-50. Слідчі з’ясували, що вибухівку встановили вночі на дно авто, а зранку активували дистанційно. Перед цим злочинці проводили розвідку біля помешкання журналіста, фотографували камери, слідкували за авто.

На лаві підсудних 13 грудня 2019 року опинилося троє осіб — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко (Riffmaster), лікарка «Охматдиту», волонтерка Юлія Кузьменко та військовий медик Яна Дугарь.

Слідство спочатку запевняло, що Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями» і «культивуючи велич арійської раси», організував убивство Шеремета. Саме Кузьменко нібито закладала вибухівку, Антоненко був тим, хто її супроводжував, а Дугарь здійснювала розвідку.

Цьогоріч 21 травня усім трьом фігурантам справи змінили підозри. Організаторами тепер є невстановлені особи, а Кузьменко, Антоненко та Дугарь стали виконавцями вбивства. Юлія Кузьменко нібито у ніч з 19 на 20 липня прикріпила вибухівку до машини Шеремета. Кузьменко також нібито не була активна у Фейсбуці з 20.00 19 липня по 9.00 20 липня 2016 року.

Слідство налічує 38 томів, 20 тис. год відеозаписів. Також було допитано понад 3 тис. осіб, опрацьовано майже 44 тис. абонентських номерів. Проведено 180 окремих слідчих (розшукових) дій.