Вбивство Гандзюк. Фото: TSN

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Справа Гандзюк була відкрита за фактом нападу на херсонського депутата та громадського активіста Катерину Гандзюк, що відбувся два роки тому.

Відтоді вона стала однією з найгучніших справ у країні через неодноразовий саботаж та спроби передчасного завершення слідства. Про те, як розвинулася справа за два роки розповіли в громадському об'єднанні «Хто замовив Катю Гандзюк».

Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля свого будинку в спальному районі Херсону, коли дівчина направлялася вранці на роботу. Опіки, які дістала активістка внаслідок нападу, покрили майже 40% шкіри потерпілої. Вже через три місяці вона померла в лікарні.

Мотивом для нападу на активістку була її діяльність, вважає слідство. Так, вона активно боролася з незаконною вирубкою лісів на Херсонщині та корупцією в поліції регіону.





У процесі слідства, яке велося два роки, були встановлені всі виконавці нападу на Гандзюк. Наразі всі вони засуджені на строк від 3 до 6 років. Також був встановлений один із замовників нападу — голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та посередник — Олексій Левін, якого екстрадували з Болгарії.

Однак двох років не вистачило, щоби притягнути до відповідальності всіх причетних та закрити справу, вважають активісти. У громадському об'єднанні заявляють, що попри те, що імена та прізвища основних фігурантів справи відомі, у МВС розраховують на те, що їм вдасться уникнути відповідальності за саботаж справи.

На думку представників об'єднання, брак політичної волі та бездіяльність вищого керівництва країни призвів до того, що за два роки після нападу замовників так і не притягнули до відповідальності.

Активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк» вважають, що до прізвищ, які вони навели у своєму власному розслідуванні, мають бути додані й прізвища тих, хто «покриває" вбивць.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа про вбивство Катерини Гандзюк незабаром буде розглянута в суді. Обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної державної адміністрації Владислава Мангера та колишнього помічника херсонського депутата Олексія Левіна за фактом вбивства Гандзюк скеровано до суду.