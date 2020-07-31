Катя Гандзюк. Фото: TSN

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Дело Гандзюк было открыто по факту нападения на херсонского депутата и общественного активиста Екатерину Гандзюк, которое произошло два года назад.

С тех пор оно стало одним из самых громких в стране из-за неоднократного саботажа и попыток преждевременного завершения следствия. О том, как развилось дело в течение двух лет, рассказали в общественном движении «Кто заказал Катю Гандзюк».

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле своего дома в спальном районе Херсона, когда девушка направлялась утром на работу. Ожоги, которые получила активистка в результате нападения, покрыли почти 40% кожи потерпевшей. Уже через три месяца она скончалась в больнице.

Поводом для нападения на активистку была ее деятельность, считает следствие. Так, она активно боролась с незаконной вырубкой лесов на Херсонщине и коррупцией в полиции региона.







В процессе следствия, которое велось два года, были установлены все исполнители нападения на Гандзюк. Сейчас они осуждены на срок от 3 до 6 лет. Также был установлен один из заказчиков нападения — глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и посредник — Алексей Левин, которого экстрадировали из Болгарии.

Однако двух лет не хватило, чтобы привлечь к ответственности всех причастных и закрыть дело, считают активисты. В общественном движении заявляют, что несмотря на то, что имена и фамилии основных фигурантов дела известны, в МВД рассчитывают на то, что им удастся избежать ответственности за саботаж дела.

По мнению представителей движения, отсутствие политической воли и бездействие высшего руководства страны привело к тому, что спустя два года после нападения заказчиков так и не привлекли к ответственности.

Активисты движения «Кто заказал Катю Гандзюк» считают, что к фамилиям, которые они приводят в своем собственном расследовании, должны быть добавлены фамилии тех, кто ответственен за безнаказанность убийц.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело об убийстве Екатерины Гандзюк вскоре будет рассмотрено в суде. Обвинительный акт в отношении председателя Херсонской областной государственной администрации Владислава Мангера и бывшего помощника херсонского депутата Алексея Левина по факту убийства Гандзюк направлен в суд.