«Коронавирусное» общежитие закрыли в Киеве, инфицированы еще 110 человек. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Киеве не хочет отступать, хотя количество зараженных за последние сутки уменьшилось. В столице зафиксированы 110 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета «Киевский политехнический институт имени Сикорского», в котором была зафиксирована вспышка коронавируса, закрыли на карантин. На сегодняшний день в общежитии заболели 133 курсанта. В больницы столицы госпитализировали десять курсантов, а также одного преподавателя, сообщает в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Коронавирусом в Киеве заболели:

48 женщин возрастом от 18 до 73 лет;

55 мужчин возрастом от 18 до 81 года;

три девочки возрастом от пяти до 12 лет;

четыре мальчика возрастом от 16 дней до 17 лет.

Среди инфицированных четверо медиков.

На сегодняшний день в столице уже 8 тыс. 241 подтвержденный случай заражения COVID-19.

В больницы Киева госпитализировали 26 пациентов. Остальные больные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За сутки 64 пациента излечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии 2 тыс. 941 житель Киева избавился от недуга.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в:

Дарницком районе — 28 случаев;

Деснянском районе — 16 случаев;

Днепровском районе — 11 случаев.

Всего в медучреждениях столицы исследовано почти 73 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. Также было проведено около 10,5 тыс. тестов методом ИФА. Показатель тестирования в Киеве самый высокий в Украине и составляет 130 тестов на 100 тыс. населения.

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки в Киеве был зафиксирован новый рекорд по заражению коронавирусом. Инфицировались 199 жителей столицы.