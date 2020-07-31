«Коронавірусний» гуртожиток закрили в Києві, інфіковані ще 110 осіб. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141869-koronavirusnyy-gurtojytok-zakryly-v-kyievi-infikovani-sche-110-osib.html

Ракурс

Коронавірус в Києві не хоче відступати, хоча кількість заражених за останню добу зменшилася. У столиці зафіксовано 110 нових випадків інфікування COVID-19.

Гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету «Київський політехнічний інститут імені Сікорського», у якому було зафіксовано спалах коронавірусу, закрили на карантин. Наразі у гуртожитку захворіли 133 курсанта. До лікарень столиці госпіталізували десятьох курсантів, а також одного викладача, повідомляє у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

На коронавірус у Києві захворіли:

48 жінок віком від 18 до 73 років;

55 чоловіків віком від 18 до 81 року;

троє дівчаток віком від п’яти до 12 років;

четверо хлопчиків віком від 16 днів до 17 років.

Серед інфікованих четверо медиків.

Наразі в столиці вже 8 тис. 241 підтверджений випадок зараження на COVID-19.

До лікарень Києва госпіталізували 26 пацієнтів. Решта хворих перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За добу 64 пацієнта вилікувалися від коронавірусу. Усього від початку епідемії 2 тис. 941 житель Києва позбувся від недуги.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у:

Дарницькому районі — 28 випадків;

Деснянському районі — 16 випадків;

Дніпровському районі — 11 випадків.

Всього в медустановах столиці досліджено майже 73 тис. зразків біоматеріалу методом ПЛР. Також було проведено близько 10,5 тис. тестів методом ІФА. Показник тестування у Києві найвищий в Україні і становить 130 тестів на 100 тис. населення.

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу в Києві було зафіксовано новий рекорд із зараження коронавірусом. Інфікувалися 199 жителів столиці.