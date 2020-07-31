Список «вагнерівців» Путіна отримав Київ, триває перевірка

Список “вагнерівців” Путіна Мінськ передав Києву, триває перевірка — новини України

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Ракурс

Список «вагнерівців» — затриманих в Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнера», яку ще називають «приватною армією президента Росії Володимира Путіна», Київ вже отримав від Мінська. Зараз триває перевірка цих бойовиків на предмет скоєння злочинів проти України на Донбасі.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 31 липня підтвердив отримання Україною списку затриманих бойовиків.

Вчора тимчасового повіреного у справах України в Білорусі запросили до МЗС Білорусі, де відбулася його зустріч з міністром закордонних справ Володимиром Макеєм. Розмова була нормальна, на адресу України якихось звинувачень не лунало. Список затриманих громадян ми отримали, і МЗС Білорусі звернулося до нас із проханням передати зазначений документ компетентним органам України для перевірки на предмет скоєння цими особами злочинів у нашій державі та участі у військових діях, — сказав Кулеба.

Дипломат додав, що питання полягає не лише у тому, скільки в цьому списку громадян України, а й у тому, хто з найманців брав участь у складі окупаційної армії на Донбасі, а також чи причетні вони до вчинення інших злочинів.

Щодо кількості громадян України, то я можу зараз сказати, що їх не семеро. Але ми маємо перевірити весь список. Можливо хтось під час затримання представив паспорт громадянина України, чи Росії, тому по списку треба по кожному індивідуально пройтися і тоді вже можна переходити до більшої конкретики, — заявив міністр.



Україна може судити своїх громадян за участь у бойових діях на Донбасі та за інші воєнні злочини на території країни, однак, «найманство» в Україні фактично не переслідується.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня під Мінськом затримали 33 осіб. Білоруські державні ЗМІ повідомили, що це бойовики російської ПВК «Вагнера». 32 з них забрали з санаторію під Мінськом, ще одного спіймали на півдні країни. В СБУ заявили, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Російські бойовики нібито планували дестабілізувати ситуацію перед президентськими виборами в Білорусі, які мають відбутися 9 серпня.