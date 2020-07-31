Список «вагнеровцев» Путина получил Киев, грядет проверка

https://racurs.ua/n141868-spisok-vagnerovcev-putina-poluchil-kiev-gryadet-proverka.html

Ракурс

Список «вагнеровцев» — задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера», которую еще называют «частной армией президента России Владимира Путина» — уже получил Киев от Минска. Сейчас идет проверка этих боевиков на предмет совершения преступлений против Украины на Донбассе.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга подтвердил получение Украиной списка задержанных боевиков.

Вчера временного поверенного в делах Украины в Беларуси пригласили в МИД Беларуси, где состоялась его встреча с министром иностранных дел Владимир Макеем. Разговор был нормальный, в адрес Украины никаких обвинений не звучало. Список задержанных граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения этими лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях, — сказал Кулеба.

Дипломат добавил, что вопрос заключается не только в том, сколько в этом списке граждан Украины, но и в том, кто из наемников участвовал в составе оккупационной армии на Донбассе, а также причастны ли они к совершению других преступлений.

По числу граждан Украины, то я могу сейчас сказать, что их не семь. Но мы должны проверить весь список. Возможно, кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись и тогда уже можно переходить к большей конкретике, — заявил министр.



Украина может судить своих граждан за участие в боевых действиях на Донбассе и других военных преступлениях на территории страны, однако «наемничество» в Украине фактически не преследуется.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человек. Белорусские государственные СМИ сообщили, что это боевики российской ЧВК «Вагнера». 32 из них задержали в санатории под Минском, еще одного поймали на юге страны. В СБУ заявили, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков «Вагнера», которые воевали на Донбассе. Российские боевики якобы планировали дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами в Беларуси, которые должны состояться 9 августа.