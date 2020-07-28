Владислав Мангер и Алексей Левин. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n141718-manger-i-levin-poydut-pod-sud-podrobnosti-obvinitelnogo-akta-po-delu-gandzuk.html

Ракурс

Дело об убийстве Екатерины Гандзюк вскоре будет рассмотрено в суде. Обвинительный акт в отношении главы Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера и бывшего помощника херсонского депутата Алексея Левина по факту убийства Гандзюк направлен в суд.

Мангера и Левина обвиняют в заказе и организации нападения на Гандзюк 31 июля 2018 года, что привело к смерти потерпевшей, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что подозреваемые по предварительному сговору группой лиц организовали совершение умышленного тяжкого телесного повреждения способом, который носит характер особого мучения и повлекшим смерть Гандзюк.

Мангер и Левин обвиняются по ч. 2 ст. 28 УК Украины (совершение преступления по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

На данный момент Мангер и Левин находятся под стражей до 11 сентября и 24 августа 2020 года соответственно.

Как ранее писал «Ракурс», Печерский суд Киева продлил срок действия меры пресечения Владиславу Мангеру до 11 сентября. Подозреваемый будет находиться в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве.