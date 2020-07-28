Владислав Мангер і Олексій Левін. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n141718-manger-i-levin-pidut-pid-sud-podrobyci-obvynuvalnogo-aktu-u-spravi-gandzuk.html

Ракурс

Справа про вбивство Катерини Гандзюк незабаром буде розглянута у суді. Обвинувальний акт стосовно голови Херсонської обласної державної адміністрації Владислава Мангера та колишнього помічника херсонського депутата Олексія Левіна за фактом вбивства Гандзюк скеровано до суду.

Мангера і Левіна звинувачують у замовленні та організації нападу на Гандзюк 31 липня 2018 року, що призвело до смерті потерпілої, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що підозрювані за попередньою змовою групою осіб організували вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження способом, який носить характер особливого мучення та спричинило смерть Гандзюк.

Мангер і Левін обвинувачуються за ч. 2 ст. 28 КК України (вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Наразі Мангер і Левін перебувають під вартою до 11 вересня та 24 серпня 2020 року відповідно.

Як раніше писав «Ракурс», Печерський суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу Владиславу Мангеру до 11 вересня. Підозрюваний перебуватиме у СІЗО Служби безпеки України в Києві.