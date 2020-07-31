Ни один из 13 прокуроров не явился в суд над Кузьменко, ссылаясь на «занятость» — адвокат

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В деле об убийстве Павла Шеремета 31 июля должно было состояться заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов Юлии Кузьменко. Однако это заседание уже во второй раз не состоялось из-за неявки прокуроров.

13 прокуроров по делу Шеремета. Это те, кто сегодня за полчаса до заседания в Апелляционном суде Киева написали заявление, что они заняты в другом процессе и не могут явиться. Они просто не пришли на заседание, где Юлии должны были пересмотреть меру пресечения из содержания под стражей на любую другую, — написал в Фейсбук адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

По его словам, благодаря таким действиям работников Офиса прокурора Кузьменко еще по меньшей мере до 11 августа будет находиться за решеткой.

Мое отношение к этим… Вы понимаете. Они просто никто. Пыль. Они не знают, что такое честь мундира, — возмутился защитник Кузьменко.

Рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемой в убийстве журналиста перенесли на 11 августа, 11.30.

Напомним, 20 июля 2016 года в 7.45 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко взорвали автомобиль с журналистом Павлом Шереметом. На месте взрыва нашли части противопехотной мины МОН-50. Следователи выяснили, что взрывчатку установили ночью на дно авто, а утром активировали дистанционно. Перед этим преступники проводили разведку у дома журналиста, фотографировали камеры, следили за авто.

На скамье подсудимых 13 декабря 2019 года оказалось три человека — военнослужащий Сил специальных операций ВСУ, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), врач «Охматдета», волонтер Юлия Кузьменко и военный медик Яна Дугарь.

Следствие сначала уверяло, что Антоненко, «увлекшись ультранационалистическими идеями» и «культивируя величие арийской расы», организовал убийство Шеремета. Именно Кузьменко якобы закладывала взрывчатку, Антоненко ее сопровождал, а Дугарь осуществляла разведку.

21 мая 2020 года всем трем фигурантам дела изменили подозрения. Организаторами теперь оказались неустановленные лица, а Кузьменко, Антоненко и Дугарь стали исполнителями убийства. Юлия Кузьменко якобы в ночь с 19 на 20 июля прикрепила взрывчатку к машине Шеремета. Она также якобы не была активна в Фейсбуке с 20.00 19 июля по 9.00 20 июля 2016 года.

Следствие насчитывает 38 томов, 20 тыс. часов видеозаписей. Также были допрошены свыше 3 тыс. человек, обработаны почти 44 тыс. абонентских номеров. Проведено 180 отдельных следственных (розыскных) действий.