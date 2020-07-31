Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Фото: lenta.ua

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Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин может стать участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Сейчас с бывшим высокопоставленным чиновником, которого знают в Донецкой и Луганской областях, ведутся переговоры. Сам Фокин хорошо знает Донбасс и может помочь Украине в Минске. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно, люди, которые там живут, — отметил первый президент.

Как известно, Витольд Фокин родился 25 октября 1932 года в селе Новониколаевка Днепропетровской области. Фокин — первый премьер-министр Украины, который был на должности с 23 октября 1990 года до 1 октября 1992 года. Также он был народным депутатом Украины первого созыва в течение 1991−1994 годов. С 1999 года был президентом Луганского землячества в Киеве, а сейчас является почетным президентом этой организации.

В 2016 году тогдашний глава государства Петр Порошенко наградил Фокина юбилейной медалью «25 лет независимости Украины».

Напомним, 30 июля стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. На этой должности он заменил Леонида Кучму, который представлял Украину в ТКГ с 2014 по 2018 год.