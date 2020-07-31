Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Фото: lenta.ua

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Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін може стати учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Наразі з колишнім високопосадовцем, якого знають у Донецькій та Луганській областях, ведуться перемовини. Сам Фокін добре знає Донбас і може допомогти Україні в Мінську. Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

Мені відомо, що ведуться перемовини з людиною, яка відома в Україні. Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років у шахті. І ми хотіли б мати у групі людину, яку знає Донбас. Щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть, — зазначив перший президент.

Як відомо, Вітольд Фокін народився 25 жовтня 1932 року в селі Новомиколаївка Дніпропетровської області. Фокін — перший прем'єр-міністр України, який був на посаді з 23 жовтня 1990 року до 1 жовтня 1992 року. Також він був народним депутатом України першого скликання впродовж 1991−1994 років. З 1999 року був президентом Луганського земляцтва у Києві, а наразі є почесним президентом цієї організації.

У 2016 році тодішній глава держави Петро Порошенко нагородив Фокіна ювілейною медаллю «25 років незалежності України».

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. На цій посаді він замінив Леоніда Кучму, який представляв Україну в ТКГ з 2014 по 2018 рік.