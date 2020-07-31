Торгівців зброєю затримала СБУ. Фото: СБУ

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Торгівців зброєю затримали в Києві — міжрегіональне угруповання займалося нелегальним збутом військових засобів ураження.

Організатор банди налагодив незаконне виготовлення зброї для продажу, облаштував підпільний цех в одній із областей, а засоби ураження переправляли в столицю поштою. Зловмисник реалізував зброю через особисті зв’язки — продавав товар бандитам у Києві та інших регіонах України. Про це 31 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У спецслужбі задокументували декілька фактів нелегального збуту зловмисником засобів ураження і затримали бандита. Вже проведено обшуки за місцем проживання фігурантів та в підпільному цеху. Правоохоронці вилучили три пістолети-кулемети системи «SA-26» і дев’ять магазинів до них, карабін марки «Форт-201», майже 500 набоїв різного калібру, дев’ять магазинів до автомата «Калашникова», а також велику кількість запчастин і елементів до стрілецької зброї та боєприпасів. Все це після обшуків направили на експертизу.

СБУ перевіряє, чи була ця зброя та боєприпаси нелегально вивезені з району проведення операції Об'єднаних сил. Торгівцям зброєю повідомлять про підозру за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, в Донецькій області викрили банду, яка виготовляла та збувала зброю, вибухові речовини та боєприпаси на мілітарі-аукціонах у мережі.