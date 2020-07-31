Торговцев оружием задержала СБУ. Фото: СБУ

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Ракурс

Торговцев оружием задержали в Киеве — межрегиональная группировка занималась нелегальным сбытом военных средств поражения.

Организатор банды наладил незаконное изготовление оружия для продажи, обустроил подпольный цех в одной из областей, а средства поражения переправлял в столицу по почте. Злоумышленник реализовал оружие через личные связи — продавал товар бандитам в Киеве и других регионах Украины. Об этом 31 июля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В спецслужбе задокументировали несколько фактов нелегального сбыта злоумышленником средств поражения и задержали бандита. Уже проведены обыски по месту жительства фигурантов и в подпольном цехе. Правоохранители изъяли три пистолета-пулемета системы «SA-26» и девять магазинов к ним, карабин марки «Форт-201», почти 500 патронов различного калибра, девять магазинов к автомату «Калашникова», а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов. Все это после обысков направили на экспертизу.

СБУ проверяет, было ли это оружие и боеприпасы нелегально вывезено из района проведения операции Объединенных сил. Торговцам оружием сообщат о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в Донецкой области разоблачили банду, которая изготовляла и сбывала оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы на милитари-аукционах в сети.