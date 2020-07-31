Акция к годовщине нападения на Гандзюк началась в Киеве. Фото: texty.org.ua

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Ракурс

Акция ко второй годовщине нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк началась 31 июля в Киеве.

Митинг продолжается у здания Министерства внутренних дел Украины. Несколько десятков активистов выстроились в шеренгу перед входом в министерство. Активисты держат в руках плакаты — на них изображены фамилии фигурантов дела об убийстве активистки херсонской. Также участники акции требуют отставки главы МВД Арсена Авакова. Об этом сообщается в трансляции акции.

Как известно, Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне. Ожоги, которые получила активистка в результате нападения, покрыли почти 40% кожи потерпевшей. Она умерла в киевской клинике через три месяца. Дело об убийстве активистки стала одним из самых громких дел в стране за неоднократный саботаж и попытки преждевременного завершения следствия.

Напомним, 28 июля в Офисе президента заявили, что обвинительный акт в отношении председателя Херсонской областной государственной администрации Владислава Мангера и бывшего помощника депутата херсонского Алексея Левина по факту убийства Гандзюк уже направили в суд.