Акція до роковин нападу на Гандзюк розпочалася в Києві. Фото: texty.org.ua

https://racurs.ua/ua/n141895-richnycya-napadu-na-gandzuk-u-kyievi-vlashtuvaly-mityng-foto.html

Ракурс

Акція до других роковин нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк розпочалася 31 липня в Києві.

Мітинг триває біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України. Декілька десятків активістів вишукувалися в шеренгу перед входом до міністерства. Активісти тримають у руках плакати — на них зображені прізвища фігурантів справи про вбивство херсонської активістки. Також учасники акції вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова. Про це повідомляється у трансляції акції.

Як відомо, Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року у Херсоні. Опіки, які дістала активістка внаслідок нападу, покрили майже 40% шкіри потерпілої. Вона померла у київській клініці через три місяці. Справа про вбивство активістки стала однією з найгучніших справ у країні через неодноразовий саботаж та спроби передчасного завершення слідства.

Нагадаємо, 28 липня в Офісі президента заявили, що обвинувальний акт стосовно голови Херсонської обласної державної адміністрації Владислава Мангера та колишнього помічника херсонського депутата Олексія Левіна за фактом вбивства Гандзюк вже скерували до суду.