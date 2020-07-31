Религиозные праздники могут стать государственными. Фото: Главком

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Религиозные праздники в Украине могут получить статус государственных.

На Банковой предлагают придать государственный статус отдельным религиозным праздникам — Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Как рассказал заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, правительству дано поручение разработать специальный законопроект, которым работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников согласно принадлежности к той или иной религиозной конфессии. У Зеленского считают, что нововведения позволят обеспечить соблюдение традиций празднования.

По словам Жовквы, философия этого законопроекта поможет построить в Украине «мультиконфесейное толерантное общество открытого типа».

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мусульманский праздник Курбан-байрам получит статус государственного религиозного. Также Зеленский отмечал, что в Киеве планируется построить новую большую мечеть.