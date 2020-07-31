Представители Apple, Facebook, Google и Amazon свидетельствовали в Конгрессе США. Фото: ms

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Компании Google, Facebook, Amazon и Apple свидетельствовали на заседании Конгресса США по антимонопольному делу.

Лидеры крупнейших в мире технологических гигантов впервые одновременно предстали перед американским Конгрессом. Более пяти часов отвечали на вопросы республиканцев и демократов представители вышеуказанных компаний. Слушания проходили в рамках расследования по использованию неконкурентных практик со стороны ведущих и наиболее состоятельных технологических великанов мира. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

У представителя «Амазона» Джеффа Безоса спросили, использует ли компания данные, которые собирает от других продавцов на платформе для своей выгоды. Подтверждать или опровергать эту информацию он не стал и сослался на внутренние правила, которые регламентируют ограниченные возможности использования данных других независимых продавцов на онлайн-рынке. При этом Безос не смог гарантировать то, что эти правила никогда не нарушались.

В компании Google интересовались о рекламе, предпочтении собственным страницам и продуктам, и злоупотреблении «властью» в интернете. В Конгрессе спросили, использовал ли «Гугл» данные веб-трафика, чтобы следить за конкурентами.

Глава антимонопольного подкомитета Дэвид Чичиллине заявил, что Google «ворует контент» у других онлайн-сервисов. Представитель компании Сундар Пичаи не смог предоставить исчерпывающий ответ на это обвинение.

К Facebook были вопросы о скупке других программ, в том числе Instagram в 2012 году, с целью якобы избавиться от конкурента на рынке. Цукерберг отметил, что в то время не было известно о том, что «Инстаграм» станет настолько популярным. По его словам, «Фейсбук» потратил огромные средства на его раскрутку.

В компании Apple конгрессмены интересовались относительно того, не отдает она предпочтение одним разработчикам мобильных приложений над другими. Политики интересовались причиной удаления из AppStore приложений родительского контроля после появления собственного аналога под названием Screen Time. Тим Кук сказал, что причиной были сомнения по защите данных.

Обозреватели отмечают, что представители этих компаний-гигантов всячески уклонялись от вопросов относительно решений, которые превратили их компании на мощных цифровых великанов.

Напомним, в феврале в Российской Федерации популярные социальные сети Фейсбук и Твиттер оштрафовали на 4 млн рублей за нежелания собственников этих соцсетей переносить в РФ серверов с данными российских пользователей.