Украину поделили на карантинные зоны. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n141892-chetyre-karantinnye-zony-poyavilis-v-ukraine-podrobnosti-karta.html

Ракурс

Карантинные зоны появились в Украине — «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила страну на зоны по уровню распространения коронавируса. Это распределение начнет действовать с понедельника, 3 августа. Об этом 31 июля сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на собственной странице в Facebook.

В самую суровую, «красную» зону попали города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Оранжевая зона — города Ивано-Франковск, Львов и Бережаны в Тернопольской области, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Тисьменицький район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовсткий районы Львовской области и Бучачский район Тернопольской области.

В «желтую» зону попали города Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яречме. Также в этой зоне:

Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области;

Гороховский, Кверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы Волынской области;

Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

Богородчанский, Городеновский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;

Жолковский, Яворивский и Каменно-бугский районы Львовской области;

Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чортковский районы Тернопольской области;

Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Вся остальная территория Украины, в том числе и Киев, попала в «зеленую» зону.

Отмечается, что разделение Украины на зоны осуществлять по пятницам. Каждые новые изменения будут действовать с понедельника следующей недели.

Ограничения, которые предусматривают различные зоны:

Зеленая зона включает в себя масочный режим в местах скопления людей, обязательность соблюдать социальную дистанцию. Во время массовых мероприятий на 5 кв. м должен находиться только один человек.

Желтая зона является предупредительной и запрещает посещение домов престарелых, больниц, социальных учреждений.

Более строгой является оранжевая зона — она накладывает запрет на работу увеселительных заведений и ресторанов ночью, запрещает плановую госпитализацию в больницах, работу спортзалов и детских лагерей.

Красная зона является строжайшей и, кроме вышеуказанных запретов, предусматривает и приостановление работы общественного транспорта. Также запрещается посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Напомним, Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 августа и предсказал, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных районах будет устанавливаться зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19.