Чотири карантинні зони з’явилися в Україні — подробиці (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n141892-chotyry-karantynni-zony-z-yavylysya-v-ukrayini-podrobyci-karta.htmlРакурс
Карантинні зони з’явилися в Україні — «зелена», «жовта», «помаранчева» та «червона».
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила країну на зони за рівнем поширення коронавірусу. Цей розподіл почне діяти з понеділка, 3 серпня. Про це 31 липня повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на власній сторінці у Facebook.
У найсуворішу, «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області. Помаранчева зона — міста Івано-Франківськ, Львів та Бережани в Тернопільській області, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисьменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області та Бучацький район Тернопільської області.
До «жовтої» зони потрапили міста Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме. Також у цій зоні:
- Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області;
- Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області;
- Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області;
- Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;
- Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області;
- Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області;
- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;
- Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
Уся інша територія України, зокрема і Київ, потрапила у «зелену» зону.
Зазначається, що поділ України на зони здійснюватимуть щоп’ятниці. Кожні нові зміни діятимуть з понеділка наступного тижня.
Обмеження, які передбачають різні зони:
Зелена зона включає в себе масковий режим в місцях скупчення людей, обов’язковість дотримуватися соціальної дистанції. Під час масових заходів на 5 кв. м повинна перебувати лише одна людина.
Жовта зона є попереджувальною й забороняє відвідування будинків для літніх людей, лікарень, соціальних установ.
Більш суворою є помаранчева зона — вона накладає заборону на роботу розважальних закладів та ресторанів вночі, забороняє планову госпіталізацію в лікарнях, роботу спортзалів та дитячих таборів.
Червона зона є найсуворішою і, окрім вищевказаних заборон, передбачає й призупинення роботи громадського транспорту. Також забороняється відвідування закладів освіти, діяльності ТРЦ, кафе та ресторанів.
Нагадаємо, Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що залежно від епідемічної ситуації, у регіоні або окремих районах встановлюватиметься зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції COVID-19.