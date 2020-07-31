Україну поділили на карантинні зони. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантинні зони з’явилися в Україні — «зелена», «жовта», «помаранчева» та «червона».

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила країну на зони за рівнем поширення коронавірусу. Цей розподіл почне діяти з понеділка, 3 серпня. Про це 31 липня повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на власній сторінці у Facebook.

У найсуворішу, «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області. Помаранчева зона — міста Івано-Франківськ, Львів та Бережани в Тернопільській області, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисьменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області та Бучацький район Тернопільської області.

До «жовтої» зони потрапили міста Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме. Також у цій зоні:

Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області;

Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області;

Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області;

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області;

Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області;

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;

Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Уся інша територія України, зокрема і Київ, потрапила у «зелену» зону.

Зазначається, що поділ України на зони здійснюватимуть щоп’ятниці. Кожні нові зміни діятимуть з понеділка наступного тижня.

Обмеження, які передбачають різні зони:

Зелена зона включає в себе масковий режим в місцях скупчення людей, обов’язковість дотримуватися соціальної дистанції. Під час масових заходів на 5 кв. м повинна перебувати лише одна людина.

Жовта зона є попереджувальною й забороняє відвідування будинків для літніх людей, лікарень, соціальних установ.

Більш суворою є помаранчева зона — вона накладає заборону на роботу розважальних закладів та ресторанів вночі, забороняє планову госпіталізацію в лікарнях, роботу спортзалів та дитячих таборів.

Червона зона є найсуворішою і, окрім вищевказаних заборон, передбачає й призупинення роботи громадського транспорту. Також забороняється відвідування закладів освіти, діяльності ТРЦ, кафе та ресторанів.

Нагадаємо, Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що залежно від епідемічної ситуації, у регіоні або окремих районах встановлюватиметься зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції COVID-19.