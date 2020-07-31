Україна проситиме Білорусь видати 28 затриманих бойовиків «Вагнера». Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n141891-ukrayina-prosytyme-bilorus-vydaty-28-zatrymanyh-boyovykiv-vagnera-prokuratura.html

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Бойовикам з приватної військової компанії «Вагнера» оголосили підозру в участі в терористичній організації.

Офіс генпрокурора підозрює 28 найманців, серед яких дев’ять українців, у вчиненні злочину за ст. 258−3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Київ вимагатиме екстрадиції цих осіб, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені під час війни на Донбасі. Про це 31 липня повідомили в ОГ.

Офіс генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року звернувся до генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави, — зазначили у відомстві.

У Венедіктової зазначили, що наразі триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію вказаних осіб.

Нагадаємо, 29 липня у Білорусі силовики затримали 33 бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», відомої своєю участю у низці конфліктів, які веде Росія, зокрема й на сході України. Російські бойовики нібито планували дестабілізувати ситуацію перед президентськими виборами в Білорусі, які мають відбутися 9 серпня.

СБУ звернулася до Офісу генпрокурора та Міністерства закордонних справ для того, щоб розпочати процес екстрадиції бойовиків «Вагнера». Україна може судити своїх громадян за участь у бойових діях на Донбасі та за інші воєнні злочини на території країни, однак «найманство» в Україні фактично не переслідується.